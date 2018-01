Woning flat Kikkenstein dicht na vondst tachtig wietplanten

Een woning in flat Kikkenstein in Zuidoost is vandaag voor drie maanden gesloten. In de woning werden vorige maand 81 hennepplanten aangetroffen.

Ook werden er 18 assimilatielampen, een koolstoffilter, een afzuigsysteem en een druppelsysteem gevonden. Bovendien was er sprake van diefstal van elektriciteit.

De aanwezigheid van een hennepkwekerij kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar en de aanzuigende werking op criminele activiteiten, aldus de gemeente.