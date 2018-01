Grote uitverkoop bij Nationale Opera: drieduizend kostuums in de aanbieding

Wie nog een bijzondere outfit zoekt, moet op 3 februari in de foyer van de Nationale Opera en Ballet zijn. In verband met ruimtegebrek houdt het gezelschap die dag voor de derde keer in de geschiedenis grote uitverkoop.

In een persbericht belooft de Nationale Opera dat er die dag vierduizend kostuums worden aangeboden. Dat is ongeveer een derde meer dan tijdens de edities van 2003 en 2009. Het gaat om kostuums uit opera's als Lohengrin, Aïda en Romeo et Juliette en nog zo'n twintig andere titels.

'Er zal een grote variatie aan kostuums te vinden zijn', aldus Robert Duiveman, directeur Kostuums, Kap en Grime. 'Van historisch, abstract, fantasie- en avondkleding tot uniformen en hedendaags, maar ook hoeden, schoenen en stoffen. We hopen met de kostuumverkoop de kostuums en accessoires een tweede leven te geven.'

Accessoires

Rijk hoef je niet te zijn om een kostuum te bemachtigen: de prijzen lopen uiteen van 1 tot 300 euro. Behalve kostuums worden er ook tal van accessoires aangeboden. Per bezoeker worden er maximaal vijf kostuums verkocht, voor accessoires geldt geen limiet. Kaarten zijn vanaf 23 januari verkrijgbaar via de website en kosten 5 euro.