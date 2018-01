'Kinderen van Mokum' blijken chique krakers: 'Met de eigenaar spreken is meer iets voor onze advocaat'

De 'Kinderen van Mokum', die het appartement boven café Bouwman op de hoek van de Prinsengracht en de Utrechtsestraat hebben gekraakt, laten de onderhandelingen met de pandeigenaar graag over aan hun advocaat. Of het daarmee ook chique krakers zijn? "Nou ja, dat zou je kunnen zeggen ja."

Advocaat? Inderdaad, de 'Kinderen van Mokum' hebben een raadsman in de arm genomen om hun belangen te behartigen. De 'relaxte scholieren', zoals ze zichzelf noemen, vinden dat ze in hun recht staan omdat er onvoldoende betaalbare appartementen beschikbaar zijn.

'Dat je als Amsterdamse jongere gewoon in je eigen stad moet kunnen blijven wonen zonder dat je iedere maand een kapitaal aan geld moet overmaken', verwoordt Abel van der Steeg hun frustratie. Nee, aan het stereotype beeld van krakers voldoen deze jongeren niet. Maar ook het heersende beeld van krakers is volgens hen achterhaald. 'Het stereotype beeld over krakers - dat ze eng zijn en zo - is totale onzin', aldhus Hoepen von Kockelkorn. 'We zijn allemaal relaxte scholieren.'

Marianne Poot, gemeenteraadslid namens de VVD, heeft bij het college inmiddels schriftelijke vragen ingediend over de kraak. Behalve antwoord op de vraag of er is overlegd met omwonenden over eventuele overlast, wil ze ook graag weten of het college van mening is dat 'iedere woningzoekende - ongeacht afkomst - een gelijk uitgangspunt moet hebben bij het zoeken naar en vinden van een woning in Amsterdam.