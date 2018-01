Donaties stromen binnen voor aangereden pitbull Minato

Het tragische verhaal van de op oudejaarsavond weggelopen en gisteren teruggevonden pitbull Minato is uitgelopen op een conflict tussen zijn baasjes en dierenkliniek MCD. Kern van dat conflict is onenigheid over de betaling van de medische kosten, die Minato's baasjes steeds verder zagen oplopen. Toch is er ook goed nieuws, want de donaties komen onophoudelijk binnen.

Geschrokken van een zwaar stuk vuurwerk nam Minato op oudejaarsavond de benen. Na dagenlange omzwervingen werd hij gisteren zwaargewond gevonden langs de vangrail van de A10. Een dierenarts stelde vast dat de tien maanden oude hond specialistische zorg nodig had, en verwees zijn baasjes door naar het MCD.

Dat bezoek verliep niet zoals gehoopt, blijkt uit een Facebook-post van Dogsearch Nederland, het platform dat de Amsterdammers heeft bijgestaan in hun zoektocht naar hun weggelopen hond.

Duurder dan gedacht

Nadat de dierenartsen Minato onder narcose hadden gebracht en foto's van zijn bekken hadden gemaakt, bleek dat de ingreep moeilijker en duurder zou worden dan aanvankelijk gedacht.

De kosten voor de behandeling lopen op tot zo'n zesduizend euro, een bedrag dat Minato's baasjes niet stante pede kunnen betalen. Ze stellen voor het bedrag in termijnen te betalen, maar komen niet tot een overeenkomst met het MCD.

'Abrupt uit narcose'

'MCD wilde op geen enkele manier meewerken en heeft Minato abrupt wakker gemaakt uit z'n narcose', verwoordt Dogsearch Nederland het verwijt namens Minato's baasjes.

"We herkennen ons niet in dat verhaal", laat een woordvoerder van MCD aan AT5 weten. "We hebben alle opties besproken, ook de goedkopere opties. Maar er is een situatie ontstaan waarin er onvoldoende vertrouwen was."

Dat Minato vandaag zou worden geopereerd en daarom onder narcose was gebracht, zoals Dogsearch Nederland beweert, wordt door de woordvoerder van MCD tegengesproken. "We hebben hem onder narcose gebracht om een inschatting te kunnen maken van de ernst."

Inzameling

Na de stukgelopen onderhandelingen hebben de uit narcose ontwaakte Minato mee naar huis genomen. Direct nadat hij eergisteren was gevonden, waren zijn baasjes een inzamelingsactie gestart, waarvan de teller inmiddels op zo'n 4.500 euro staat.

'Het streefbedrag is bereikt!', jubelde Dogsearch Nederland eerder vanavond op haar Facebook-pagina. Dat geld gaat voor het leeuwendeel naar een dierenkliniek in Utrecht, waar Minato morgen alsnog onder het mes gaat.