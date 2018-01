Cailin Kuit trekt zich terug als kandidaat BIJ1: 'Ik ben maar heel kort psychiater geweest'

Cailin Kuit, die de laatste dagen in opspraak raakte over haar verleden, trekt zich terug als kandidaatraadslid van BIJ1. Dat blijkt vanavond uit een statement op de website van haar partij. Ook kandidaat Bob Schoute heeft aangegeven wegens persoonlijke redenen zijn kandidatuur neer te leggen.

Kuit, de nummer drie van de partij, werd er de laatste dagen van beschuldigd te hebben gelogen over haar voormalig werk. Op de website van BIJ1 als ook in een promotiefilmpje claimde ze vroeger werkzaam te zijn geweest als psychiater, maar haar naam kon niet worden teruggevonden in het BIG-register en ook op haar eigen LinkedIn-profiel was er niets over te vinden. Vervolgens wilde ze op de aantijgingen dagenlang niet reageren.

In een statement zegt nu dat ze maar heel kort psychiater is geweest. 'Ik schrijf er zelf niks over omdat het een heel lang en pijnlijk traject geweest is om het voor elkaar te boksen om überhaupt toegelaten te worden op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is mijn fysieke gesteldheid flink achteruit gegaan en daardoor ben ik uiteindelijk maar heel kort werkzaam geweest. We praten dan over 20 jaar geleden.'

Lees ook: Urenlang crisisoverleg bij partij Sylvana Simons: 'Jullie krijgen geen antwoord!'

'Zorg bij partijgenoot'

Verschillende leden van BIJ1, inclusief lijsttrekker Sylvana Simons, kwamen dinsdagavond enkele uren samen voor crisisoverleg. Een beloofd statement bleef uit. De partij schrijft nu dat de eerste zorg lag bij hun partijgenoot. 'In reactie op de heftigheid voor haar en betrokkenen, hebben we de bewuste keuze gemaakt zorg voor elkaar voorop te stellen in plaats van ons te laten ophitsen of ons gelijk te halen.'