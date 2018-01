Wietplantage ontdekt in spiksplinternieuw appartement in Diemen

Een spiksplinternieuw en onlangs opgeleverd appartement aan de Piet Mondriaansingel in de Diemense wijk Holland Park is gisteren op last van burgemeester Boog voor drie maanden gesloten. In het appartement bleek niemand te wonen, maar er groeiden wel tweehonderd wietplanten.

Voor de plantage in het spiksplinternieuwe huis is nog niemand aangehouden. Bij een andere plantage, in een woning in de Prinses Beatrixlaan, werden wel drie verdachten opgepakt.

Ook die woning, waar 400 planten groeiden, is op last van de burgemeester gesloten, schrijft de politie Diemen-Ouder-Amstel op Facebook. Beide kwekerijen werden ontdekt na tips van bewoners.