Felle brand maakt garage langs de Amstel met de grond gelijk

In een garage op een erf langs de Ouderkerkerdijk heeft vanavond een felle brand gewoed. De naastgelegen woning bleef gespaard, maar de garage is volledig in de as gelegd.

Er zijn geen gewonden gevallen. In de garage stonden in ieder geval een auto en een boot en mogelijk een paardenkoets, zo laat een woordvoerster van de brandweer weten.

Volgens getuigen stonden er ook twee paarden in het gebouw, die er wel bijtijds en ongedeerd uit zijn uitgehaald. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.