Dit is de nieuwe, vrouwelijke lijsttrekker van de SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij, ofwel de SGP, wordt komende verkiezingen aangevoerd door een vrouwelijke lijsttrekker. Het gaat om de 24-jarige Paula Schot.

Daarmee heeft Amsterdam geen primeur. Ook in Vlissingen is een vrouw lijsttrekker, Lilian Janse. Het zijn de enige twee gemeenten waar de SGP een vrouw als lijsttrekker heeft.

Schot werd geboren in Zierikzee en studeerde Communicatiewetenschap in de stad, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Met haar 24 jaar is ze meteen de jongste lijsttrekker van de partij tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

In 2015 was ze nog bij de talkshow Pauw waar ze, samen met partijleider Kees van der Staaij, sprak over de gevaren van vreemdgaan. Schot is zelf getrouwd sinds haar 21e.