Opperrabbijn onder druk om vermeend wegpoetsen misbruik

De druk op opperrabbijn Binyomin Jacobs om op te stappen neemt toe. Hij zou hebben geprobeerd aanrandingszaken onder het tapijt te vegen.

De opperrabbijn zou drie zedenzaken hebben geprobeerd onder de pet te houden of om onderzoeken in zijn voordeel te sturen, zo schrijft De Telegraaf na eigen onderzoek. De krant sprak met misbruikslachtoffers en hun ouders. Binnen de joodse koepelorganisatie zou men ook helemaal klaar zijn met Jacobs. Men zou hem oproepen om op te stappen.

De opperrabbijn is vicevoorzitter van de Joodse Cheiderschool in Buitenveldert. In 2006 zou een medewerker daar een 12-jarige leerlinge hebben betast. Jacobs zou daarna haar moeder onder druk hebben gezet om vooral geen aangifte te doen. 'Hij heeft mij zwaar onder druk gezet en bang gemaakt. Het zou slecht zijn voor het huwelijk van mijn dochter en voor de school, zij zouden wel maatregelen nemen', zegt de moeder in een interview met de krant. 'Daar is niets van gekomen. Hij kreeg alleen een berisping en is nog altijd in dienst.'

In 2012 kwam er een grote verkrachtingszaak op de school aan het licht. Deze zaak verdween niet in de doofpot en kwam groot in het nieuws. Ongeveer een jaar geleden begon de rechtszaak tegen oud-leraar Ephraim S. die zeker zes leerlingen ernstig zou hebben misbruikt. In april komt S. opnieuw voor de rechter.

Drie ouders van de slachtoffers van deze zaak zeggen ook dat Jacobs hen heeft benaderd. 'Hij heeft aangifte afgeraden', zegt één van de ouders. 'Jacobs heeft me psychisch onder druk gezet. Hij heeft veel invloed in de gemeenschap', zegt een andere ouder.

De opperrabbijn is sinds woensdag op zijn eigen verzoek 'vrijgesteld van werkzaamheden'. De Joodse koepelorganisatie NIK wil nu de onderste steen boven.