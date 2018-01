Onder schot gehouden winkeleigenaar gaat in discussie met overvaller in Osdorp

De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van een heldhaftige supermarkteigenaar uit Osdorp. Als de man eind vorig jaar het slachtoffer wordt van een gewapende overval, weigert hij mee te werken en reageert koeltjes op zijn berover.

Een man met capuchon loopt op 16 november rond 18.15 uur een supermarkt aan de Osdorper Ban binnen. Hij bedreigt de winkeleigenaar met een vuurwapen, maar daar is de ondernemer niet van onder de indruk. De man probeert de dader van de diefstal te weerhouden door met hem in discussie te gaan.

'Boos en teleurgesteld'

Als de eigenaar niet van plan is om de kassa open te maken, doet de overvaller dat zelf. Hij weet een groot deel van de kassa-inhoud mee te nemen. In het bezit van de buit rent hij weg richting de Nieuwe Laan en Grasrijk en weet te ontkomen. 'De winkeleigenaar is ontzettend boos en teleurgesteld dat iemand zoiets doet', zegt een politiewoordvoerder in opsporingsprogramma Bureau 020.

Slank postuur

De politie is nog opzoek naar de dader. De overvaller is ongeveer 1.70 meter tot 1.75 meter lang, rond de 20 jaar oud en heeft een slank postuur. 'We zien een klein stukje van zijn gezicht en neus, mogelijk dat dat toch in combinatie met de kleding een belletje doet rinkelen bij kijkers.'