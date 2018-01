Medewerkers Tuincentrum Osdorp vinden 'tropische gast' tussen gedroogd kurk

Het was even schrikken voor medewerkers van Tuincenrum Osdorp gisteravond, want tussen een partij gedroogd kurk uit het buitenland werd een schorpioen gevonden. Het beestje bleek te zijn meegereisd met een bestelling.

Het gaat om een Europese schorpioen, die veelal in het zuiden leeft. Het dier wordt zo nu en dan aangetroffen rond het Nederlandse grensgebied

Pijnlijke steek

Op de Facebookpagina van de Dierenambulance is een foto te zien van de schorpioen. Het gaat niet om een giftig exemplaar, maar de steek is wel pijnlijk en mogelijk gevaarlijk voor mensen die allergisch zijn. Medewerkers hebben het diertje overgebracht naar de Reptielenopvang in Zwanenburg.

Het is niet duidelijk of het beestje in zijn eentje gereisd heeft. Mensen die daadwerkelijk een schorpioen in huis tegenkomen krijgen een gratis tip: zet een glas over het beestje en bel de Reptielenopvang. Zij komen het dier dan zo snel mogelijk halen.