Drie arrestaties en bijna tweehonderd autobranden: daders moeilijk te pakken

Het blijft ontzettend lastig om daders van autobranden in de kraag te vatten. Vorig jaar kon de politie drie verdachten aanhouden, terwijl er bijna tweehonderd autobranden woedden in en om Amsterdam. De politie zet met de brandweer in op betere opsporingsmethoden.

Hoewel er van die 191 auto's enkele tientallen door een technisch mankement in brand vlogen, blijft de pakkans erg klein. Het probleem is volgens de politie dat de autobranden telkens ergens anders woeden.

Lees ook: Bijna tweehonderd auto's per jaar in vlammen op in regio Amsterdam

'Het is volledig verspreid, het gaat om Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. We kunnen ook niet zeggen dat het om een klein gebied gaat, om een bepaald tijdstip', legt politiewoordvoerder Leo Dortland uit.

'Niet een en dezelfde pyromaan'

Ook de manier waarop de auto's in brand gaan is zeer verschillend. Bovendien variëren de signalementen van de daders: van kinderen van twaalf, tot volwassen mannen van achterin de veertig. 'Daarmee kunnen we vaststellen dat we te maken hebben met meerdere soorten brandstichters. Dus niet één en dezelfde pyromaan.'

Lees ook: Negen autobranden in drie kwartier door dezelfde dader: 'Dan ben je als bezetene rondgereden'

Sporen veelal verloren

Een ander probleem is dat bij de branden sporen veelal verloren gaan. 'Wat we nu aan het doen zijn is het verhogen van de pakkans. Dat betekent dat we nu een verbeterslag maken in onze opsporingsmethoden. We gaan met de brandweer op een andere manier blussen, met gel of schuim.'

'Geen euro terug'

Lang niet alle gedupeerde autobezitters worden door de verzekering gecompenseerd. 'Niet iedereen is all risk verzekerd en niet iedereen rijdt in een lease auto. Mensen die van hun laatste geld een autootje van 1300 of 1400 euro hebben gekocht, die die niet all risk verzekerd hebben. Die raken alles kwijt, die krijgen geen euro terug van de verzekering.'