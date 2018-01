Te veel lege kramen: markten in de stad op de schop

Het gaat niet met alle markten in de stad even goed. Bezoekers nemen af en het aanbod is vaak eenzijdig. Daar wil de gemeente nu wat aan gaan doen.

Met een zogenaamde Marktvisie wil de stad de diversiteit en het aanbod en de leegstand op de markt tegengaan. 'Ingrijpen op de markten is hard nodig om Amsterdammers weer te verleiden vaker naar de markt te gaan', zegt wethouder Udo Kock (Economie) hierover.

9100 kramen

Volgens de gemeente zijn er per week 76 markten in totaal, als je elke markt per dag als verschillend telt. Per week staan er op die manier 9100(!) kramen. Gemiddeld staat daar 25 procent van leeg. Op plekken als Bos en Lommerplein en het Buikslotermeerplein is dit zelfs de helft. Er zijn ook uitzonderingen die het uitermate goed doen, zoals de Albert Cuypmarkt en de Dappermarkt.

Concurrentie van internet

Dat het aantal bezoekers terugloopt komt doordat jongeren steeds minder op de traditionele markt te vinden zijn. Gespecialiseerde markten, met bijvoorbeeld alleen biologische producten, lopen wel beter onder jongeren. Natuurlijk ligt het ook deels aan het internet. Bezorgdiensten op internet en goedkope internetwinkels zijn winnen de concurrentiestrijd met de markten.

Diverser aanbod

De gemeente wil met de marktaanpak voor elkaar krijgen dat de drukbezochte markten een diverser aanbod gaan aanbieden of een specialisatie gaan zoeken. Het kan ook zijn dat er markten verdwijnen of bijkomen, laat een woordvoerder van de wethouder weten.

Wat de maatregelen concreet gaan inhouden is nog niet bekend. Wel is het zeker dat het aantal marktdagen verminderd gaat worden. Iedereen die wat van de nieuwe plannen vindt, kan daarover tot 1 maart zijn of haar mening geven. De complete Marktvisie is op de site van de gemeente te vinden.