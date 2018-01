Vader ontvoerde Insiya dreigt met zaak tegen Amber Alert

De vader van het ontvoerde meisje Insiya (3) dreigt een rechtszaak aan te spannen tegen Amber Alert. De alarmdienst voor vermiste of ontvoerde kinderen heeft brieven van Shehzad Hemani ontvangen waarin hij onder meer eist dat het vermissingsbericht zou worden ingetrokken.

Ook wilde hij dat de foto van de site wordt gehaald en de liveblog over de ontvoering werd verwijderd, zegt Insiya's moeder Nadia Rashid in een filmpje dat Amber Alert heeft verspreid..

'Intimiderende man'

Hij deed eerder al aangifte tegen de moeder en misdaadjournalist John van den Heuvel. 'Het is een man die heel erg veel intimideert. Hij probeert je heel bang te maken en daarmee probeert hij dat je niet gaat doen wat je doet', aldus Rashid.

Hemani wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven om Insiya uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer te ontvoeren. De peuter woont sinds de ontvoering in 2016 bij haar vader in India. De Haagse rechtbank oordeelde vorige maand dat de peuter per direct terug moet naar Nederland, maar de Indiase autoriteiten werken niet mee.

Naast Hemani worden nog acht anderen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. Zij zijn inmiddels allemaal op vrije voeten gesteld.