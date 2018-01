Leerling gewond bij steekpartij in Amstelveense school

Bij een steekpartij in een middelbare school in Amstelveen is vanmiddag een leerling gewond geraakt.

Dat gebeurde rond 13.50 uur. Volgens scholieren kreeg het slachtoffer in de school aan de Pandora ruzie met een andere leerling, die uiteindelijk een mes trok. De politie kon de vermoedelijke dader later in West aanhouden.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hand. Hij is overgebracht naar een huisartsenpost.