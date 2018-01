Man (32) opgepakt voor overval op 83-jarige vrouw in woning Zuidoost

De politie heeft gisteren een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de gewapende woningoverval van afgelopen maandag in Zuidoost. De dader drong de woning van een 83-jarige vrouw aan de Kneppelweg binnen en nam diverse persoonlijke bezittingen mee.

De 32-jarige Amsterdammer werd aangehouden in Kolfschotenstraat en zit nog vast. De overvaller nam onder meer sieraden, een fiets en een pinpas mee. Met die pinpas werd later geld van de rekening van het slachtoffer gehaald.

Lees ook: Bejaarde vrouw (83) 'hevig ontdaan' na gewelddadige overval Zuidoost

Wat zich binnen heeft afgespeeld, is niet tot in detail bekend. De vrouw raakte in ieder geval niet gewond, maar ze was wel 'hevig ontdaan' na de overval.