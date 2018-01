Onbetaald griffierecht maakt bierfietsverbod in drukke delen centrum definitief

Ze hadden nog in beroep kunnen gaan tegen de voorlopige uitspraak van de Raad van State, maar omdat de bierfietsexploitanten hebben nagelaten circa 500 euro griffierecht voor de bodemprocedure over te maken, is het definitief over en uit voor de rijdende kroegen in de binnenstad.

Bierfietsen zijn sinds 1 november vorig jaar verboden in de drukste gebieden van het centrum. Geschreeuw, openbaar dronkenschap en wildplassen zouden de 'openbare orde schade schaden', zo meende wijlen burgemeester Van der Laan.

De rechtbank was het met hem eens, en verklaarde de bierfiets non grata in de Haarlemmerbuurt, het westelijk deel van de grachtengordel, het Stationsgebied, de Jordaan, de Wallen, de uitgaanspleinen en het oostelijk deel van de oude binnenstad.

Bierfietseigenaren vreesden voor faillissement, en gingen in beroep bij de Raad van State. Ze vingen bot, want ook de hoogste bestuursrechter oordeelde dat de bierfiets de openbare orde te veel leed onder de bierfiets.

Onherroepelijk

De exploitanten hadden nog in beroep kunnen gaan, maar betaalden de kosten voor de bodemprocedure dus niet, waarmee het voorlopige vonnis onherroepelijk is geworden, schrijft Het Parool. Een bierfietseigenaar die met de krant sprak, kon niet vertellen waarom het griffierecht niet is betaald.

Eerder liet een bierfietseigenaar aan AT5 weten te overwegen naar andere stadsdelen uit te wijken, maar een meerderheid van de gemeenteraad wil de mobiele barren volledig verbannen uit de stad.