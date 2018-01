Geert Dales: 'Hoe meer metrolijnen in Amsterdam, hoe beter'

Als het aan 50Plus-lijstduwer en oud-wethouder Geert Dales ligt, wordt het metronetwerk van Amsterdam nog complexer dan dat van de Engelse metropool Londen. 'Hoe meer metrolijnen in Amsterdam, hoe beter.'

Dat zei hij vandaag bij de presentatie van de kandidatenlijst en het partijprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En dus moet na de Noord/Zuid-lijn, die hij door de gemeenteraad kreeg, er volgens Dales ook een Oost/West-lijn komen.

'Dat lijkt me heel belangrijk, want metrovervoer is natuurlijk fantastisch, dat vindt iedereen die eenmaal in de metro zit', stelt de lijstduwer. 'Het is snel, het is efficiënt, en het is ook veel goedkoper dan bovengronds vervoer, als 'ie eenmaal rijdt.'

Toch draait het binnen de Amsterdamse afdeling van 50Plus niet alleen om snel en efficiënt openbaar vervoer, zo liet lijsttrekker Ellen Schutten weten. 'Waar staan wij voor? Dat is heel erg jong en oud verbinden, maar we hebben ook het afschaffen van de erfpacht, wat een heikel punt is in Amsterdam. En we hebben kleinschalige zorg en ouderen en jongeren bij elkaar laten wonen.'

Hard aangepakt

Schutte vindt bovendien dat Amsterdam 'verhufterd' is. 'Ik vind dat de stad voor iedereen moet blijven, wat heel vervelend is, is homohaat en het lastigvallen van vrouwen, dat moet echt heel hard aangepakt worden. Ook ouderen lastig vallen en bestelen moet hard aangepakt worden.'

Hoeveel zetels ze met die speerpunten denkt te behalen? 'Ik ga voor vier, dat heb ik non-stop in m'n hoofd. Ik droom er zelfs al over, vier zetels.'