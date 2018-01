Erik ten Hag: 'Tagliafico kan direct in de basis'

Ajax zit deze week voor een trainingskamp in het Portugese Albufeira en dat is voor het eerst onder leiding van de nieuwe coach Erik ten Hag. In een interview met AT5 vertelt hij over zijn eerste indruk van het team.

Volgens Ten Hag kan Nicolás Tagliafico, die vorige week vrijdag een contract bij Ajax tekende, meteen in de basis. 'Hij maakt in de eerste dagen een hele goede indruk. Ik denk precies wat wij hebben gezien in de scouting, wat ik in de scoutingrapporten heb kunnen zien en de beelden die ik heb kunnen zien vooraf dan denk ik dat hij bevestigt wat voor belangrijke rol hij kan spelen.'

Ten Hag gaat de Argentijnse verdediger waarschijnlijk als linksback inzetten, wat dan vermoedelijk ten koste gaat van Mitchell Dijks. 'Dijks is ook een speler in de selectie', reageert Ten Hag. 'En die zal in de concurrentie moeten.'

Het is niet de enige speler die zich zal moeten bewijzen tegenover de nieuwe trainer. Vooral op het middelveld zijn veel spelers die op de bank dreigen te belanden. 'Dat is goed. Je hebt daar veel concurrentie nodig en dat tekent ook de kwaliteit die voorhanden is op die positie, in dit geval de middenlinie. En dat is ook een prettige wetenschap om te hebben.'

De elf basisspelers voor de eerstkomende wedstrijd heeft Ten Hag nog niet uitgekozen. 'Je begint ergens, en ik heb me natuurlijk verdiept, je leeft je in, deze week krijg je nog veel meer informatie, vanuit de staf, vanuit de spelers, vanuit gesprekken maar ook door met ze te trainen. Dan ga je steeds dieper op de materie in en uiteindelijk zal een wedstrijd beginnen en begin je met de eerste elf.'

Hij denkt dat het elftal vaak van samenstelling zal veranderen. 'Ik denk niet dat je bij Ajax kunt spreken van een basiselftal. We hebben veel meer dan elf basisspelers en dat zul je ook nodig hebben wil je uiteindelijk succesvol zijn. (...) Zeker richting een eindfase streef je ernaar om vastigheden in je team te hebben. Maar je krijgt altijd te maken met vormverlies, blessures, schorsingen, dan zul je meer dan elf basisspelers moeten hebben.'

Risico

Zoals het er nu naar uit ziet zijn alle Ajacieden die mee zijn naar Albufeira in vorm. 'Ik zal straks nog met de medische staf gaan zitten of iedereen honderd procent fit is of dat er spelers zijn met een bepaald risico. Het risico wil ik tot een zekere mate uitsluiten. Aan de andere kant, volgende week gaat het beginnen en zul je toch wedstrijdminuten in de benen moeten hebben.'

Ajax speelt op 21 januari in de Arena tegen Feyenoord.

Vandaag sprak ik namens AT5 voor het eerst met Erik ten Hag. Deel 1 van het interview gaat over de invulling van de basiself. Deel 2 komt morgen online. Bekijk het interview hier: https://t.co/Yb7K5kUAOC pic.twitter.com/UpcugHJEXB — Jarno Grob (@Jarno_AT5) January 12, 2018