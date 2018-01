Sneaker-koning Edson Sabajo: 'We zijn voor veel jeugd een voorbeeld'

Begin deze eeuw vloog Edson Sabajo regelmatig naar de VS om in steden als New York en Philadelphia exclusieve sneakers in te kopen, om die vervolgens in Amsterdam weer te verkopen. Sinds 2004 runt hij met zijn compagnon Guillaume Schmidt sneakerwinkel Patta en is hij vaker onderweg dan thuis bij zijn gezin. 'Er wordt veel van je gevraagd, maar het blijft leuk. En zo lang het leuk blijft, blijf ik het doen.'

Met een grote bek kom je vaak heel ver, vertelt Sabajo in het AT5-programma Over de Top. 'Zo kwamen we ook in New York binnen', legt hij uit hoe zijn brutale Amsterdamse inborst heeft geholpen bij het netwerken. 'Ik zei: ik wil je baas spreken, want wij willen dit en dit en dit. Je gaat gewoon bluffen, maar je gaat het ook waarmaken. Want echte Amsterdammers maken het waar. We zijn een soort Ajax.'



Waar Sabajo en Schmidt in hun beginperiode veel pionieren en veel ontdekken, hebben ze inmiddels hun straatje gevonden. 'Je weet nu wat je straat is, zeg maar. We willen niet kijken naar andere brands. Wij doen wat wij willen en waar we ons goed bij voelen. Ik denk dat dat een heel positieve uitstraling heeft op Amsterdam, maar ook op de jeugd. Wij zijn een voorbeeld voor heel veel jeugd.'

Bekijk het volledig interview met Sabajo hieronder.