'Cardiologen: Incident Nouri niet door vastgestelde hartafwijking'

De in 2014 bij Ajacied Abdelhak Nouri vastgestelde hartafwijking zou een zogenoemde 'false tendon' zijn. Dat meldt Het Parool vandaag.

False tendon is een extra streng bindweefsel rond het hart. De krant heeft drie cardiologen gesproken, die allen zegen dat dat ongevaarlijk is. Een van hen vertelt dat het beter is om het geen hartafwijking te noemen. 'Bij een hartafwijking denk je aan gevaar, maar dat is onterecht.'

'Er is geen bewijs voor een causaal verband tussen een false tendon en het incident met Nouri in Oostenrijk', zegt een ander. 'Meer dan vijf procent van de Nederlanders heeft dat.'

Het Parool heeft contact gehad met de door de familie Nouri ingeschakelde letselschadeadvocaat. Die bevestigt dat er een false tendon bij Nouri is vastgesteld, maar wil niet zeggen of er daarnaast nog een afwijking is geconstateerd.

Nouri zakte afgelopen zomer in Oostenrijk naar de grond tijdens een oefenwedstrijd en ligt sindsdien in coma.