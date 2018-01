Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: 'Mijn zoon slaapt op de bank'

Huisartsen maken zich grote zorgen over het gebrek aan wijk- en thuiszorg in de stad. Volgens huisartsen uit de Zeeheldenbuurt Huisartsen Mirjam van Rooijen en Marieke Kerstens is het probleem de laatste twee maanden verergerd.

Mevrouw Galesloot is een van de patiënten waar geen zorg voor was. Ze heeft uitgezaaide longkanker en is niet meer te redden. Vijf weken geleden vroeg haar zoon thuiszorg aan, maar er gebeurde niets. 'Mijn zoon slaapt op de bank', vertelt ze. 'Hij houdt me in de gaten. Eén piepje en hij staat er.'

'Ik doe het met heel veel liefde, maar het is heel zwaar', zegt zoon Jerry. 'Echt nachtenlang hazenslaapjes. En het is nu de zesde week.'

Vacatures

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht, maar die geven vaak aan dat er geen personeel te vinden is. Vorig jaar steeg het aantal openstaande vacatures in de zorg met tachtig procent. Dit resulteert er nu in dat huisartsen continue bezig zijn om zorg voor hun patiënten te regelen.

'Tussendoor moet ik steeds lopen bellen', vertelt Marieke Kerstens. 'Ik moet dingen afhouden omdat ik er geen tijd voor heb in mijn agenda. En daarnaast, als ik bij deze zieke dame thuis was dan waren we bezig met wie we allemaal hadden gebeld. En niet met de vraag hoe het met haar ging.'

Voorrang

Gisteren lukte het uiteindelijk zorg te krijgen voor mevrouw Galesloot. De gemeente probeert met oplossingen te komen. Zo ligt er een plan om verpleegkundigen voorrang te geven op een woning in de stad.

'Laat de mensen die in de regering zitten voor de zorg, de minister voor de zorg, maar een keertje meedraaien', zegt Jerry. 'En laat die zijn ogen uit zijn kop schamen.'