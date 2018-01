Vijf jaar na autobrand heeft Adrie uit Noord nog veel vragen: 'Het blijft knagen'

De vlammen staan nog altijd scherp op z'n netvlies: 'Hier was het', zegt Adrie Elswijk uit Noord. 8 mei 2013, de auto van mijn dochter gaat in de fik. Zijn auto - die er naast staat - vliegt ook in brand. 'Er was helemaal niets meer van over, tot aan de banden aan toe, alles was weg.'

Wie denkt dat Elswijk dat hoofdstuk bijna vijf jaar later heeft afgesloten, heeft het mis. 'Het vervelende is dat het in je achterhoofd blijft knagen. Wat is er nou precies gebeurd? Je kunt het niet afsluiten, het blijft iets raars dat je er niets meer van hoort.'

Direct na de verwoestende brand probeerde Elswijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen. 'We hebben rondgevraagd wat er gebeurd was, maar de brandweer kon weinig zeggen. Ze zeiden: het enige wat we kunnen zien, is dat de brand in het motorgedeelte van je dochters auto is begonnen.'

Week na week auto's in de fik

Omdat brandstichting dus nooit is bewezen, is er ook nooit een verdachte opgepakt. 'Je ziet op een gegeven moment week na week na week dat er iedere week één of twee auto's in de fik gaan', vertelt hij over eindeloze reeks autobranden in zijn stadsdeel.

'Dus ja, er is iemand die waarschijnlijk ontzettende lol in heeft om de boel aan te steken. Alleen die blijft niet wachten tot de boel echt in de fik staat, want dan was hij al lang een keer door de mand gevallen. Of het zijn verschillende mensen, dat kan ook nog.'

200 auto's, 3 verdachten

De zaak van Elswijk staat niet op zichzelf. In de regio Amsterdam zijn vorig jaar bijna tweehonderd auto's in vlammen opgegaan, waarvan het grootste deel is aangestoken.