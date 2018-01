A4 bij Schiphol dicht na ongeluk, auto's moeten keren

De A4 richting Den Haag is vanavond geruime tijd afgesloten geweest na een ongeluk ter hoogte van Schiphol. Inmiddels is de snelweg weer open.

De VID meldt dat er drie auto's op elkaar zijn gebotst. De politie, marechaussee en Rijkswaterstaat hebben het verkeer dat achter het ongeluk kwam vast te staan, laten keren, zodat ze in tegengestelde richting weer naar Amsterdam toe rijden.

De politie sprak van 'ernstige hinder' en raadde automobilisten aan om in plaats van de A4 de A9 of A5 te nemen.

Na ruim een uur te zijn afgesloten, is de #A4 naar Den Haag bij Schiphol weer open.

ERNSTIGE HINDER A4 SCHIPHOL



Druk bezig op de A4 Re thv Schiphol ivm ongeval waarbij de gehele rijbaan geblokkeerd is. Verkeer wordt onder begeleiding van politie, Kmar en RWS terug het verkeer in begeleid.



Neem bijv. de A9 of A5 om richting Den Haag/Rotterdam te gaan. pic.twitter.com/E3wd7Qnrxk