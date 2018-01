Tagliafico over 'grappenmaker' Onana: 'Hij maakt me vaak aan het lachen'

Waar Ajax' jongste aanwinst Nicolás Tagliafico in Nederland nog redelijk onbekend is, is dat in zijn vaderland wel anders. 'In Argentinië beleven journalisten en fans voetbal veel intenser. Daar kan ik soms niet normaal over straat. In Nederland is het een stuk rustiger.'

Naast het verschil in beleving moet Tagliafico ook erg wennen aan het weer, zo vertelt André Onana, die behalve een goede keeper ook een prima tolk blijkt. 'Ik kwam ook uit een warm land, Spanje. Het was echt wennen', toont de Ajax-goalie begrip voor de moeite die de voormalig Independiente-speler heeft met de koude winter.

Over een eventuele transfer van Onana - waarover druk gespeculeerd wordt - doet de keeper geen uitlatingen. 'Daar praat ik liever niet over. Ik ben speler van Ajax en we zien wel wat er volgende week gebeurt.' Tagliafico reageert diplomatiek op een mogelijk vertrek van zijn maat. 'Je moet altijd in het belang van de speler en de club denken. Als de speler en de club er baat bij hebben, is een transfer welkom.'





Hoe ze in Argentinië naar Ajax kijken? 'Als een grote club, een club met veel geschiedenis, een club die veel spelers heeft voortgebracht die over de hele wereld zijn gaan voetballen, omdat ze een andere kwaliteit hebben', vertelt de verdediger. Onana gaat fanatiek door met vertalen, maar lijkt op het veld in het Portugese Albufeira wel een stuk serieuzer dan hij volgens de verhalen van zijn teamgenoten zou zijn.

Of Taglifico Onana ook zo'n grappenmaker vindt? 'Ik ken hem nog niet heel goed, maar hij maakt me wel vaak wel aan het lachen', erkent de Argentijn. Andersom lukt dat ook goed, zeker als Tagliafico bekent dat hij Onana 'lelijk' vindt. Toch zijn de mannen niet uitsluitend aan het dollen. 'Er zijn momenten waarop we serieus zijn, en momenten waarop we ons vermaken.'

De Argentijn kijkt in ieder geval vol verwachting uit naar de eerstvolgende wedstrijd, volgende week zondag: 'Het eerste wat ik deed toen ik bij Ajax kwam, was kijken wanneer de wedstrijden tegen Feyenoord en PSV zijn.'

Kolkende ArenA

De Argentijn rekent voor de wedstrijd tegen Feyenoord dan ook op kolkende Amsterdam ArenA. "Ik kan me voorstellen dat het goed vol zit, want het is een klassieker." Als het aan trainer Eric ten Hag ligt, kan hij direct laten zien wat hij waard is.

'Hij maakt in de eerste dagen een hele goede indruk', zei de trainer eerder vandaag tegen AT5. 'Ik denk precies wat wij hebben gezien in de scouting, wat ik in de scoutingrapporten heb kunnen zien en de beelden die ik heb kunnen zien vooraf dan denk ik dat hij bevestigt wat voor belangrijke rol hij kan spelen.'