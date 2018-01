'Man richt vuurwapen op passerende automobilisten'

De politie heeft vannacht in Haarlem twee waarschuwingsschoten gelost na een achtervolging vanuit Amsterdam. De bestuurder zou even daarvoor een vuurwapen hebben gericht op passerende automobilisten.

Agenten kregen eerder op de avond een melding dat de man bij een verkeersruzie aan de Molenwerf in West een vuurwapen op een andere automobilist had gericht. Niet lang daarna kwam er een tweede melding dat de man dit op de Dam opnieuw had gedaan bij een andere automobilist.

Toen de politie de man zag rijden, ging hij er vandoor. Bij de achtervolging die daarop volgde raasde hij met gedoofde lichten met snelheden van meer dan 200 kilometer per uur over de snelweg richting Haarlem.

Waarschuwingsschoten

De achtervolging eindigde in de Haarlemse Rozenhagenstraat toen het voorwiel van de auto het begaf. Toen agenten de man wilden aanhouden, zette hij het op een lopen. Daarop zijn twee waarschuwingsschoten gelost.

De 37-jarige man uit Frankrijk kon kort daarna worden aangehouden, nadat omstanders hem zagen hangen aan een kade boven het Spaarne. In het voertuig werden twee op vuurwapen gelijkende voorwerpen en een hakbijl aangetroffen.

De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam.