Xtc gedogen? 'Het is minder schadelijk dan paardrijden'

De Amsterdamse Piratenpartij wil xtc gedogen in de stad. Volgens lijsttrekker Jelle de Graaf is xtc 'minder schadelijk dan alcohol, minder schadelijk dan tabak, en minder schadelijk dan paardrijden', zo zei hij in AT5's Park Politiek.

Als het aan de partij ligt, komt er een experiment waarbij de pillen in smartshops verkocht mogen worden aan meerderjarigen, door speciaal daarvoor opgeleid personeel. 'Xtc is nu nog strafbaar, en dat is iets wat we moeten veranderen, maar totdat we dat veranderd hebben kunnen we dat in onze smartshops beter gedoogd verkopen', aldus De Graaf.

'Durf te dromen'

Don Ceder, de Amsterdamse lijsttrekker van de ChristenUnie, ziet niets in het plan. 'Wat de Piratenpartij zegt is: we zetten het wetboek van strafrecht even opzij, en in Amsterdam, want dat zou goed zijn, gaan we xtc vrijelijk verkopen aan meerderjarigen.' De Graaf: 'Er zijn steden in heel Europa die laten zien dat als je een stapje verder durft te kijken, een stukje verder durft te dromen, dat dan heel veel meer mogelijk is. Kijk naar Barcelona, kijk naar Napels. Soms is een tijdje de wet overtreden, als je daar als stad met zijn allen achter gaat staan, een stap die nodig is.'

'Levensgevaarlijk'

Volgens de voorman van de Piratenpartij blijkt uit rapporten van het RIVM dan xtc vrij laag op het lijstje van verslavende drugs staat. Maar de lijsttrekker van de ChristenUnie wijst op de gevaren voor de gezondheid. 'xtc is niet zomaar iets leuks, het heeft heel veel schadelijke gevolgen voor de jeugd.' 50Plus-lijsttrekker Ellen Schutten sluit zich daarbij aan. 'Als je jong bent, heb je geen flauw idee wat je aan het doen bent. De schadelijke gevolgen zijn nog heel onduidelijk. Het is levensgevaarlijk, het tast echt je hersenen aan.'

Toch denk De Graaf dat het huidige verbod daar niet bij helpt. 'Als je het verbiedt, is het niet zo dat ze het opeens niet meer gebruiken. Wat wel gebeurt, is dat ze pillen krijgen die niet getest zijn, dat de markt verziekt, en juist de gevallen waarin het fout gaat, komt omdat het illegaal is.'

