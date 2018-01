Ten Hag: 'Ik leg de lat hoog, want goed is niet goed genoeg'

De nieuwbakken Ajax-coach Erik ten Hag legt de lat hoog voor zijn team. 'Ik probeer eisend te zijn. Dat is nodig om top te presteren en om de grens naar boven te duwen. Goed is niet goed genoeg, we willen beter zijn', zegt hij voor de camera van AT5 in het Portugese Albufeira waar Ajax deze week zit voor een trainingskamp.

Ten Hag weet niet of hij strenger is dan zijn voorganger Marcel Keizer. Wel vindt hij het belangrijk dat er soms ook tijd is voor een lolletje. 'Dat is een belangrijk onderdeel. Dat werkt motiverend en dat proberen we er ook in te brengen.'

Lees ook: Erik ten Hag: 'Tagliafico kan direct in de basis'

Richard Witschge is door de nieuwe trainer toegevoegd aan de technische staf voor het trainingskamp in Portugal, omdat hij drie trainers te weinig vond. 'Er zijn een heleboel spelers mee. We willen in formaties trainen en dan blijven ook nog groepjes spelers over. Ik vond het belangrijk om vanuit de jeugd iemand mee te nemen die de spelers specifiek kent en die ze op een gerichte en zinvolle manier kan trainen.'

Abdelhak Nouri

De coach zegt speciale aandacht te hebben voor de situatie rondom Abdelhak Nouri. 'Het is een item aan het begin van het seizoen. Dat zal het hele seizoen meegaan, dat blijft een thema. Mocht het negatieve gevolgen hebben, dan zullen we daarop inspelen. Maar het kan ook stimulerend werken, dat we het dit seizoen voor hem doen.'