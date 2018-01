Oefenwedstrijd Ajax uitgesteld door ontbreken scheidsrechter

Het eerste oefenduel van het nieuwe jaar is voor Ajax niet heel soepel begonnen. De wedstrijd tegen het Deense Lyngby is in Portugal uitgesteld door het ontbreken van een scheidsrechter. De wedstrijd zou om 13.00 uur beginnen, maar begon uiteindelijk pas rond 13.45 uur.

Volgens Ajax was de scheidsrechter door de Portugese voetbalbond weggeroepen. 'Het is een vreemde situatie, dit is voor het eerst dat ik dit meemaak', zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar tegen Ziggo Sport.

Nicolás Tagliafico, die begin januari overkwam van het Argentijnse Independiente, staat in de basis.

De vertraging heeft mogelijk ook gevolgen voor het tweede oefenduel dat vanmiddag om 16.00 uur gepland staat tegen MSV Duisburg.

De wedstrijd is nog niet begonnen. Arbitrage is weggeroepen door de Portugese bond. Er wordt gewerkt aan een oplossing. #ajalyn #trainingskamp ?? pic.twitter.com/ak4KA6vOWi — AFC Ajax (@AFCAjax) January 13, 2018