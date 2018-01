Ajax speelt wisselvallige oefenduels in zonnig Albufeira

Ajax heeft matige resultaten geleverd tijdens de twee oefenduels in het Portugese Albufeira. Een grote zege tegen het Deense Lyngby, maar ook een saai gelijkspel tegen MSV Duisburg.

Het werd in het Portugese Albufeira uiteindelijk 5-1. Onder andere Ziyech, die met een fraai afstandsschot de score opende, en Huntelaar waren verantwoordelijk voor de doelpunten. In de 35ste minuut wist de tegenstander nog een tegengoal te maken, maar dat werd snel weggespoeld door drie treffers van de Amsterdammers.

Even later begon de oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg. Deze wedstrijd verliep echter een stuk minder soepel dan tegen de Denen. Na een ietwat saaie 90 minuten bleef het op gelijkspel na een vroege goal van Duisburg.

Ontbrekende scheidsrechter

Het eerste oefenduel van het nieuwe jaar is voor Ajax niet heel soepel begonnen. De wedstrijd tegen Lyngby werd uitgesteld door het ontbreken van een scheidsrechter. De wedstrijd zou om 13.00 uur beginnen, maar begon uiteindelijk pas rond 13.45 uur.

Volgens Ajax was de scheidsrechter door de Portugese voetbalbond weggeroepen. 'Het is een vreemde situatie, dit is voor het eerst dat ik dit meemaak', zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar tegen Ziggo Sport.