Frenkie de Jong: 'Ja, toen was de scheids opeens weg!'

Na de 5-1 oefenoverwinning op Lyngby sprak AT5 met Frenkie de Jong. Hij was wel tevreden over het spel van Ajax, maar zag ook nog verbeterpunten. De wedstrijd was drie kwartier vertraagd, aangezien de beoogde scheidsrechter op het laatste moment een andere wedstrijd moest fluiten. Dit zorgde voor grote hilariteit bij het publiek, maar De Jong vond het allemaal niet heel erg.

'Ik had gehoord dat de scheids een belletje kreeg dat-ie gewoon een wedstrijd moest fluiten in de competitie, dus toen is-ie vertrokken. De scheids was zoek', zegt De Jong tegen AT5. 'Maar het maakt niet zoveel uit, toch? Daar gaat het niet om. Kan gebeuren toch', aldus een lachende Frenkie.

Bekijk het hele interview met Frenkie de Jong hieronder.