Van der Sar: bij uitblijven titel ook tijd om naar mezelf te kijken

Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, zegt dat het de hoogste tijd is om kritisch naar zichzelf te gaan kijken als de samenwerking met Ten Hag geen succes wordt. Dat heeft de oud-doelman vandaag gezegd tegen de aanwezige pers op het trainingskamp in Portugal.

Onder leiding van Van der Sar zijn er in iets meer dan een jaar tijd drie trainers aangesteld: Peter Bosz, Marcel Keizer en sinds kort dus Ten Hag. Mocht de landstitel dit jaar uitblijven is het mogelijk dat Van der Sar vertrekt bij Ajax.

Van der Sar was lange tijd onderdeel van het technisch hart van Ajax. Dat is inmiddels niet meer zo. Erin ten Hag is wel toegetreden tot het technische hart van de club. Die bestaat verder uit Saïd Ouaali en Marc Overmars.