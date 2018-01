Wil van Soest niet geïntimideerd door 50Plus: 'Ik laat me niet bedreigen'

Het gedonder rondom de 'bewerkte' foto van de Partij voor de Ouderen is nog niet voorbij. Wil van Soest is namelijk boos op 50Plus, die gisteren reageerde op de foto waarop Van Soest en Henk Krol van de laatstgenoemde partij samen staan.

50Plus vond dat op z'n zachtst gezegd niet leuk. Een waarschuwingsbrief met het verzoek tot onmiddelijke stopzettting van verder gebruik was het gevolg. 'Als u hieraan geen gehoor geeft dan zullen wij via de Voorzieningenrechter een verbodsactie instellen, plus een dwangsom van € 5.000,- voor elke dag dat u nalatig bent aan dat verbod te voldoen.

Maar Van Soest is niet snel geïntimideerd: 'Dat is heel veel geld, maar ik laat me niet bedreigen en ik voel het puur als bedreiging. Waarom niet als grote mensen om een tafel zitten?'

Boos

Ze is namelijk nog steeds boos dat 50plus gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een woordvoerder van de partij laat weten dat hierover juist wel al gesproken is. Er is namelijk ook een interne stemming geweest waaraan van Soest, als 50Plus lid, ook aan heeft deelgenomen. Toch blijft de 81-jarige lijsttrekker boos.

Gisteren bleek in het AT5-programma Park Politiek dat de Amsterdamse lijsttrekker voor 50Plus niet afweet van de eerdere problemen tussen de twee partijen. En dat viel niet goed bij Van Soest.