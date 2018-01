Hiv-preventiepil PrEP veel goedkoper, maar nog niet iedereen is tevreden: 'Moet worden vergoed'

Een grote doorbraak voor homoseksuele mannen: de hiv-preventiepil PrEP is sinds 1 januari fors goedkoper geworden. Waar een PrEP-gebruiker eerder nog ongeveer 500 euro per maand moest betalen voor de pillen, kan die nu al voor minder dan 50 euro een hele maand voorzien zijn.

Die prijsdoorbraak is een hele vooruitgang, vindt ook gebruiker Hans Schuppert. Hij blikt terug: 'Het begon bij mij al in de jaren 80 toen ik in San Francisco woonde en daar kwamen opeens geruchten: er is iets aan de hand, er gingen opeens allerlei mensen in onze homocommunity dood. Toen ik terugkwam in Nederland, kwam ik erachter dat het met seksuele overdracht te maken had, toen werd ik pas echt bang.'

Het Aidsfonds denkt de angst voor besmetting weg te kunnen nemen door PrEP te laten vergoeden door de zorgverzekering. Dat is nu nog niet zo. 'Ja dat vind ik echt belachelijk. Als je kijkt om ons heen: in België in Frankrijk is PrEP gewoon door de regering goedgekeurd en beschikbaar gesteld en in Nederland is dat nog niet zo. Onze vorige minister heeft het besluit nog niet willen nemen en heeft het bij de Gezondheidsraad neergelegd. We wachten nog steeds op het advies van de gezondheidsraad', reageert directrice Louise van Deth.

Voorlichting

PrEP gaat gepaard met de nodige voorlichting. Gebruikers moeten zich bewust zijn dat niet iedereen voor het medicijn in aanmerking komt. Daarom wordt er niet alleen bij de huisarts voorlichting gegeven, ook bij de apotheek kan je terecht. 'We krijgen er telefonisch veel vragen over voor wie het dan beschikbaar is en wat het dan inhoud. Als mensen het dan ook voor het eerst daadwerkelijk meekrijgen, worden ze niet aan de balie geholpen maar even apart genomen in de apotheek om een aantal dingen aan te duiden over hoe het gebruikt moet worden', vertelt apotheker Klaas Koers.

Hans is blij dat je het nu goedkoper bij de apotheek kan halen, maar dat is nog niet genoeg. 'Gelukkig begint die prijs te dalen, wat op dit moment tien procent van wat ze eerst vroegen, maar 50 euro in de maand is voor veel mensen nog erg veel.' Voor hem was PrEP een uitkomst: 'Dat was zo'n opluchting echt tot in.. je kunt je het niet voorstellen, tot het diepst van mij ziel, dat ik denk wauw wat een cadeau. Dat is dit nog mag meemaken in mijn leven.'