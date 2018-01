Ondernemers Mosplein met handen in het haar: 'Zo red ik het niet'

Minder parkeerplekken voor de deur en geen duidelijke verkeersborden. Winkels aan het Mosplein in Noord hebben flink minder klandizie. Bijna een jaar lang werd er in de buurt verbouwd en daardoor verloren de winkels hun klanten. De werkzaamheden zijn nu wel klaar, maar de klanten zijn nog niet terug.

Een aantal ondernemers vertelt: een verlies van 40 tot 60 procent omzet, een toenaderend faillisement en véél minder winst. 'Wij zitten nog maar op 33 procent van de normale omzet', zegt bakker Kaandorp.

Eén van de grote oorzaken is de bereikbaarheid van de straat. Er staat namelijk nergens een verkeersbord dat aangeeft hoe je bij de winkels komt. En die moet er komen, vinden de ondernemers. 'Er moet daar een bord komen, dat je naar rechts kan. Nu is het volledig onzichtbaar'. Het andere probleem is hoe slecht de winkels te zien zijn vanaf de Johan van Hasseltweg.

Al met al is de nood hoog. 'Ja, het is echt heel erg. We redden het zo helemaal niet. De winkel staat te koop. M'n eigen geld heb ik er ingestopt, zo'n 30.000 euro. Als het zo doorgaat red ik het niet', aldus de tabakboer.