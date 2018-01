Partij voor de Dieren wil stop op bouwplannen: 'Huizen alleen nog maar voor Amsterdammers'

Harder optreden tegen zwerfvuil, meer maatregelen om het milieu te beschermen, maar vooral: minder bouwen. Als een van de laatste komt dit weekend ook de Partij voor de Dieren met een partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

En waar andere partijen staan te juichen met groeiplannen voor de stad, wil Johnas van Lammeren met zijn partij de groei van de stad juist inperken. 'Hier op Kavel X, vlakbij het Westerpark. Eigenlijk een uniek stukje Amsterdam, omdat het een van de weinige plekken is waar een parkeerplaats wordt omgetoverd tot een stukje park.'

Stad onleefbaar

En dat is iets wat ze bij de Partij voor de Dieren vaker zouden willen zien. De stad wordt te vol gebouwd en op deze manier onleefbaar. 'Elk jaar komen er meer Amsterdammers bij, maar het aantal vierkante meters openbare ruimte neemt af. We bouwen alles vol. Dat betekent dat het te druk wordt op de fietspaden. Er is geen plek meet waar kinderen kunnen voetballen omdat de hele stad wordt volgebouwd.'

Zo gaan de plannen voor Havenstad, waar 40.000 tot 70.000 woningen worden gebouwd, veel te ver volgens Van Lammeren. 'We moeten een rem maken op de bouwplannen die er nu zijn, een wijk erbij bouwen zo groot als Leiden, dat kan onze stad gewoon niet aan.' Waar mensen dan heen moeten volgens de partij? 'De sociale huurwoningen en de nieuwe huizen willen we eigenlijk alleen voor de Amsterdammers. Dat klinkt misschien asociaal, maar wat heb je aan een stad die helemaal volgebouwd is?'

Meer zetels

Sinds acht jaar heeft de Partij voor de Dieren één zetel in de gemeenteraad, ze hopen deze keer op meer dan een verdubbeling. Successen als de ja-ja sticker tegen reclamedrukwerk en het verbod op plastic tasjes hebben ze al weten te behalen. Maar de strijd tegen klimaatverandering is volgens van Lammeren nog lang niet gestreden. 'Je kan geen meter lopen of er ligt zwerfafval. Wij moeten beseffen dat we met zijn allen op één planeet wonen. We zullen moeten vergroenen. De kinderen, de generatie na ons, die wil ook nog leven.'