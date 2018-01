Kaj Sierhuis maakt enige treffer tegen MSV Duisburg: 'Ik heb hier altijd van gedroomd'

In de tweede oefenwedstrijd van Ajax in Albufeira werd tegen MSV Duisburg met 1-1 gelijkgespeeld. AT5 sprak na de wedstrijd met Kaj Sierhuis. Hij mocht deze keer voor het eerst mee op trainingskamp en wacht geduldig op zijn kans in het eerste.

Ook al was het duel tegen MSV Duisburg niet het meest spetterende duel aller tijden, Sierhuis blijft redelijk tevreden. 'Het liefst win je natuurlijk, maar het is wel lekker dat als je invalt, je ook kan scoren.'

Hij baalde niet van zijn beperkte speeltijd, hij wist dat hij een half uur zou krijgen tijdens het duel. 'Ik wist het van tevoren wel, dus eigenlijk zat ik wel ontspannen. Ik wilde dat half uur optimaal benutten.'

