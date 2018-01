Rechter: verkoop van PGP-telefoons niet direct gevaar voor openbare orde

Het verkopen van PGP-telefoons (Pretty Good Pricacy- telefoons) is niet direct een gevaar voor de openbare orde, ondanks dat het algemeen bekend is dat de telefoons vaak door criminelen worden gebruikt. Zo oordeelde de rechter in een voorlopige voorziening.

De uitspraak werd gedaan in een zaak tussen de burgemeester en belwinkel Easy Tell in Oost. De burgemeester vond dat de winkel moest sluiten vanwege het verkopen van de telefoons. De rechter vindt dit geen geldige reden, mede omdat de verkoop legaal is in Nederland.

Daarnaast heeft de burgemeester onvoldoende informatie aangeleverd waaruit blijkt dat de belwinkel PGP-telefoons heeft verkocht aan verdachten van strafbare feiten. De voorzieningenrechter geeft de belwinkel wel in overweging de verkoop van deze telefoons te staken.

Proceskosten

Naast dat de belwinkel weer open mag, moet de gemeente ook de proceskosten van ruim duizend euro betalen. Mogelijk gaat de gemeente bezwaar indienen tegen de uitspraak.