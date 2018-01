Bijna 4.000 euro opgehaald voor ernstig zieke Alexander (2) uit Diemen

De 2-jarige Alexander uit Diemen lijdt aan een ernstige energiestofwisselingsziekte, genaamd SDHA. Hierdoor ligt de jonge knaap vaak in het ziekenhuis, maar een medicijn is er nog niet. De ouders van het jochie zijn daarom een crowdfundactie gestart voor meer onderzoek én naamsbekendheid in Nederland.

Met het geld - dat naar onderzoek naar de zeldzame ziekte gaat - hopen ze dat nieuwe behandelmethodes mogelijk zijn. Maar dat is niet de enige reden dat de actie is opgezet. De twee willen namelijk ook meer naamsbekendheid genereren, voor een zeldzame ziekte die niet heel bekend is.

'Na zelf het hele internet afgespeurd te hebben, hebben we niks kunnen vinden dat Alexander zou kunnen helpen', schrijven de ouders op de webpagina van de actie. 'In Amerika zijn ze al best ver qua onderzoeken en moet het binnen nu en een aantal jaren wel haalbaar zijn om een medicijn te ontwikkelen, maar dit kost verschrikkelijk veel geld.

Miljoenen

De teller staat al bijna op 4.000 euro na twee dagen, maar dat is nog lang niet genoeg. 'Als we alles willen realiseren hebben we meerdere miljoenen nodig. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, maar alle beetjes helpen. Hoe meer hoe beter, want ons doel is absoluut ook om andere kindjes in de toekomst te kunnen helpen,' aldus de ouders tegen NH Nieuws.