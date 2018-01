Daders op de vlucht na gewelddadige overval Jumbo Stadhouderskade

Op de Stadhouderskade in het Centrum is vrijdagavond een grote politie-inzet geweest. Overvallers vielen rond 22:00 uur, net voor sluitingstijd, de Jumbo binnen.

Na de eerste telefoontjes bij meldkamer sloeg de politie groot alarm. Er waren mogelijk knallen en een explosie gehoord. Onder meer het arrestatieteam kwam ter plaatse en ook vloog er een politiehelikopter boven de stad. Een groot deel van de Stadhouderskade werd afgezet door agenten.

Veiligheidsglas

Uit onderzoek is gebleken dat de overvallers met een voorhamer veiligheidsglas hebben vernield. Dit veroorzaakte zoveel lawaai dat er paniek uitbrak in de omgeving. Er is geen explosie geweest en ook is er niet geschoten.

Na de overval zijn de daders er met een buit vandoor gegaan. Ten tijde van de overval waren er nog medewerkers in de winkel aanwezig. Deze wisten zichzelf in veiligheid te brengen en konden de politie bellen. De overvallers zijn nog voortvluchtig.

De politie heeft de overval in onderzoek. De recherche en forensische opsporing zijn ter plaatse gekomen. Getuigen worden verzocht met de politie te bellen.