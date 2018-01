Stutterheim wil schoolgeld betalen: 'kinderen mogen niet beginnen met een achterstand'

De ondernemer Duncan Stutterheim, bekend van onder meer de A'dam Toren, gaat zich inzetten om peuters op voorscholen te laten blijven. Veel kinderen dreigen niet meer naar zulke scholen te kunnen, vanwege een eigen bijdrage die ouders per 1 januari moeten betalen.

Stutterheim tweette dat hij voor tien Amsterdamse kinderen de eigen bijdrage zal betalen, en riep bemiddelde stadgenoten op om hetzelfde te doen. 'Ik heb honderden reacties gekregen', zegt Stutterheim.

De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, maar blijkt voor veel ouders alsnog een struikelblok. Per kind is een ouder minimaal 22,20 euro per maand kwijt, de hoogste inkomens betalen 246,79 euro per kind.

Kunnen de Amsterdammers die het goed hebben niet allemaal een gezin steunen en het betalen. Ik doe de eerste 10. Mijn twitter bereik is klein, dus graag even retweet:) alleen even manier vinden hoe we dit opzetten en faciliteren. #voorschool https://t.co/5wbRS1AJCw — Duncan Stutterheim (@DStutterheim) January 12, 2018

In Het Parool luidden diverse schooldirecteuren vrijdag de noodklok. 'Sommige klassen zijn gehalveerd', weet Stutterheim, die inmiddels in nauw contact staat met directeur van de Flevoparkschool, Bert Meijer. Samen met Meijer wil Stutterheim nu een plan opzetten om kinderen gelijke kansen te laten behouden.

'Impulsieve tweet'

'Ik las dit vrijdagavond op de bank, en heb een impulsieve tweet geschreven. En hoewel de maatregel gewoon teruggedraaid moet worden, hoeven we ook niet de reflex te hebben dat de overheid overal schuld aan heeft. Er zijn tienduizenden mensen zoals ik, mensen die het goed hebben en een steentje kunnen bijdragen', zegt Stutterheim.

Hoe de plannen er precies uit komen te zien 'is nog te vroeg'. Maar de ondernemer, die vooral in de cultuur- en entertainmentwereld bekend is, wil een fonds opzetten en direct overleg plegen met de directeuren van de voorscholen. 'Zo zorgen we dat het geld direct bij de kinderen terechtkomt'.