Fietser in Noord raakt bekneld onder shuttlebus van hotel

Een fietser is zondagmorgen gewond geraakt na een ongeluk met een shuttlebus van een hotelketen op het Mosplein in Noord. Het slachtoffer is met zijn been bekneld geraakt onder de bus en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 11.30 uur, toen het busje wegreed vanaf het NH Hotel aan de Distelkade, even verderop. De fietser, die vanaf de Van der Pekstraat naar het Mosplein reed, zag de bestuurder van het busje over het hoofd.

De bestuurder is ter plaatse door de politie gehoord. Zij doen ter plaatse sporenonderzoek om de toedracht zeker te stellen. Het verkeer op het Mosplein is enige tijd omgeleid.

#Fietser #bekneld onder shuttle busje van nh hotel op #Distelweg thv Mosplein in #Amsterdam noord. De bestuurder van het busje zag een van rechts komende fietser over het hoofd. SO bevrijd door brw en naar zkh. Politie doet onderzoek. @Politie_Adam @BrandweerAA @AmbuAmsterdam pic.twitter.com/pvB3S2JXWo — Martin Damen (@martindamen58) January 14, 2018