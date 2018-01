Rutte: 'Vrouwelijke burgemeester van Amsterdam lijkt mij geweldig'

Minister-president Mark Rutte lijkt het 'geweldig' als Amsterdam een vrouwelijke burgemeester krijgt. Dat zei hij zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof.

Geruchten dat Amsterdam voor het eerst een vrouwelijke burgemeester krijgt, doen al langer de ronde. In een interview in de Telegraaf, afgelopen oktober, suggereerde Alexander Pechtold dat Femke Halsema een goede burgemeester zou zijn. Daarop kwam een storm aan kritiek. Er werd zelfs een petitie tegen haar benoeming opgetuigd.

Sociaaldemocraten

Ook Gerdi Verbeet, de voormalige voorzitter van de Tweede Kamer, wordt genoemd. Toch lijkt een burgemeesterschap voor Verbeet lastig, omdat zij als PvdA-lid minder kans lijkt te hebben dan vrouwen van een andere politieke kleur.

Een gebrek aan vrouwelijke VVD-kabinetsleden kwam Rutte zelf op forse kritiek te staan. Er zou niet hard genoeg gezocht zijn, klonk het. 'Er is niet goed genoeg gezocht', zei voormalig VVD-minister en informateur Edith Schippers.

Voor de zomervakantie nieuwe benoeming?

Hoe dan ook zal het waarschijnlijk nog even duren voordat er definitief een nieuwe burgemeester is geïnstalleerd. 'Gemiddeld duurt zo'n procedure acht maanden', zei hoogleraar regionaal bestuur Marcel Boogers eerder tegen AT5. Jozias van Aartsen, de huidige waarnemend burgemeester hoopt voor de zomervakantie het stokje over te dragen.