Incasso-oplichters sturen dreigbrief naar Klaas Katerstraat in Nieuw-West

Een opvallende brief is beland bij Tuncay, een bewoner van Katersteyn in Nieuw-West. Daarin dreigt incassobureau Cannock Chase met juridische stappen omdat een rekening van de gemeente Amsterdam niet zou zijn betaald. Maar de brief is nep.

In de brief, die niet geadresseerd is, wordt Tuncay gesommeerd om binnen 48 uur een bedrag van 289,45 euro over te maken. Hoewel Tuncay zich niet om de tuin laat leiden, wil hij andere mensen graag waarschuwen. 'En ik ga aangifte doen', zegt Tuncay.

Op de website van het bedrijf wordt zijn vermoeden bevestigt:

'Let op! Heeft u een brief ontvangen van Cannock Chase inzake Gemeente Amsterdam/ Waternet Amsterdam? Er is een brief in omloop met de datum 11-1-2018 en met dossiernummer C35276525. Deze brief is vals en niet verzonden door Cannock Chase', schrijft het bedrijf op de website.