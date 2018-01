Stadhouderskade opgeschrikt door overval en zwaarbewapende agenten

Heftige toestanden op de Stadhouderskade gisteravond. De politie rukte met groot materieel uit na een melding van een overval waarbij geschoten zou zijn en zelfs explosieven zouden zijn gebruikt.

De overvallers sloegen even voor tien uur, net voor sluitingstijd, met een moker de ramen van de supermarkt in. Door de harde knallen en het rondvliegende glas denken de supermarktmedewerkers aan schoten of explosies. De politie twijfelt niet en zet een een arrestatieteam in om de winkel binnen te gaan.

'We kwamen naar het raam en we zagen politieauto's, ze zetten de weg af', vertelt een stel dat boven de supermarkt woont. 'Agenten kwamen uit de auto en we realiseerden ons dat ze geweren hadden, kogelwerende vesten en schilden.'

'Zeer ingrijpende gebeurtenis'

De overvallers blijken op dat moment echter al gevlucht. De werknemers van de Jumbo, die zich na de knallen in een kantoor hadden verstopt, worden door agenten uit de supermarkt gehaald.

'Als je dit meemaakt, dit maakt zo ontzettend veel indruk. Dit is echt een ingrijpende gebeurtenis', aldus woordvoerder Leo Dortland. 'Zeker als je niet weet wat je overkomt. die mensen zijn zich echt rotgeschrokken. En we zijn echt blij dat ze zich in veiligheid hebben kunnen brengen.'

De overvallers hebben, terwijl de medewerkers in een andere kamer zaten, geld uit de kassa's meegenomen. Ze zijn nog niet opgepakt. De winkel was ondanks alle schrik vandaag wel gewoon open.