Wijkagent en clown Frank Westerop Amsterdammer van het Jaar 2017

Wijkagent Frank Westerop is uitgeroepen tot de Amsterdammer van het jaar 2017. Westerop is behalve wijkagent ook al 10 jaar actief als clown, hij was ontzettend emotioneel bij het in ontvangst nemen van de prijs. 'Wow!', was het enige dat hij kon uitbrengen.

Doordeweeks zijn de straten van Oost het werkterrein van Westerop. Hij is een fanatieke twitteraar, met foto's houdt hij zijn buurt graag op de hoogte van zijn belevenissen.

15 jaar geleden zag hij voor het eerst een tv-reclame voor Cliniclowns. 'Ze vroegen er clowns om het team te versterken. Ik schoot vol bij het zien van de beelden. Ik dacht, dat wil ik ook.' Westerop heeft meerdere clownsopleidingen voltooid: 'Ik ben een gediplomeerd clown.'

'Clown Powie' is elke zondagmiddag te vinden in de Kinderstad van het Vumc. 'Ik doe geen voorstelling of trucjes. Ik improviseer veel.' En Powie wordt ook ingezet bij het Kinderbeestfeest in Artis, Prachtnacht in het Rijksmuseum en heeft zelfs in Peru en Uganda opgetreden.

Westerop weet zeker dat Powie altijd door zal blijven gaan: 'Als Kinderstad ooit zou stoppen, ga ik op zoek naar een ander ziekenhuis.'

Salim 'Kameelsint' el Meriami Amsterdammertje van het jaar

Hij was al voor de tweede keer in zijn nog jonge leven genomineerd, in 2015 was dat ook al het geval. Salim el Meriami regelde in november een kameel voor de intocht van Sinterklaas in Nieuw-West. 'Alle schimmels waren al geboekt, een kameel leek mij een leuke oplossing.'

De beelden van Sint op een kameel in Osdorp leidde tot veel hilariteit. Tegenstanders vonden het maar niets, Geert Wilders noemde het 'ziek'. Voor de jury was het een reden om Salim de prijs te gunnen.