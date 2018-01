Joost is de rommel op straat zat: 'Ik wil echt oplossingen'

Het AT5 afvalpunt stroomt sinds de lancering vorige week over van foto's en filmpjes van troep op straat. De foto met de meeste rotzooi kwam van Joost Beets uit Bos en Lommer, waarop volle glasbakken, opengescheurde vuilniszakken, tientallen dozen en een berg kerstbomen te zien zijn.

Volgens Joost is dit tafereel twee tot drie keer per week onderdeel van het straatbeeld: 'Ik maak mij daar gewoon grote zorgen over en ik wil ook echt dat daar nu gewoon oplossingen voor komen. De vuilnismannen die halen dan wel de bakken leeg, maar als er dingen eromheen liggen laten zij het ook liggen. Dus dan krijg je nog een extra puinhoop.'

Lees ook: Afval-overlast in jouw buurt? Meld het aan AT5

Eigen verantwoordelijkheid

Andere buurtbewoners delen het onbegrip van Joost: 'Het grote vuilnis wordt pas woensdag opgehaald, het is nu zondag. Ik begrijp het echt niet. Er gaan allemaal ratten komen als ze het niet weggooien. Het is vies.'

Lees ook: Zwerfafval zorgt nog steeds voor veel overlast in stad: 'Ziet er ghetto uit'

Naast dat de gemeente wel wat beter haar best mag doen vindt Joost dat de buurtbewoners de hand in eigen boezem moeten steken om het afvalprobleem te verhelpen: 'Je pakt je zak en je gaat gewoon even vijftig meter verder en daar staan nog wel lege bakken. Dus gooi ze daar dan even in de bak.'