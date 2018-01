Afhaal- en bezorgtentjes in de stad sinds 2012 verdubbeld

'Het wisselt van tien tot soms wel dertig per avond, dan ga ik van de één naar de andere', vertelt bezorger Diantha. De bezorgindustrie in de stad is enorm, ten opzichte van 2012 is het al flinke aantal afhaal- en bezorgrestaurants verdubbeld.

In 2016 werd er in Nederland al in totaal 1,4 miljard euro uitgegeven aan bezorgdiensten, dat getal zal voor 2016 en 2017 naar verwachting nog eens 30 en 20 procent hoger liggen.

Per 100.000 inwoners zijn er in Amsterdam 2,5 keer zoveel afhaal- en bezorgestaurants als het landelijk gemiddelde. 'Er wonen hier veel 20-35 jarigen, veel expats en veel toeristen die bijvoorbeeld in een Airbnb zitten', legt econoom Stef Driessen uit.

Meer dan honderd bezorgers fietsen er op een drukke avond rond voor Thuisbezorgd. 'Ik heb steeds meer collega's', merkt Diantha. 'Ik heb steeds meer ritten.'