Deze maaltijdbezorger neemt misschien wel de gevaarlijkste route

Maaltijdbezorgers zijn altijd op zoek naar de snelste routes maar deze bezorger neemt mogelijk de gevaarlijkste. Hij nam de A10.

Een automobilist spotte deze bezorger van UberEats op de A10 west, hij fietste op dat moment onder het viaduct door bij knooppunt De Nieuwe Meer.

Zou hij ook door hebben gehad dat er enkele honderden meters verderop nog eens twee banen snelweg bij komen. Te zien is dat hij al is opgemerkt door een automobilist, hoe het met de bezorger is afgelopen is op dit moment niet bekend.

