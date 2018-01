Eigenaar nachtwinkel Waddenweg jaagt zoveelste overvaller de deur uit

Een gewapende overvaller is vanavond van een koude kermis thuisgekomen. Hij dacht zijn slag te kunnen slaan bij een avondwinkel in Noord maar dat liep anders.

De man liep met een vuurwapen in zijn hand binnen en droeg de eigenaar al het geld uit de kassa te geven. De eigenaar is al meerdere keren overvallen en pikte het deze keer niet.

Lees ook: Brutale overval op avondwinkel is voor VVD de druppel: 'Cameratoezicht nodig op Waddenweg'

Hij gooide een rek met etenswaren op de overvaller die vervolgens de benen nam in de richting van het Noorderpark. Het is nog niet duidelijk of hij uiteindelijk is aangehouden. Het ging om één dader met een sjaal voor zijn gezicht, hij zou een vuurwapen bij zich hebben.

De winkel La Nuit is al verscheidene keren overvallen. Vorig jaar werd bij een overval nog een kind bedreigd met een mes, in 2007 werd de toenmalige eigenaar zelfs doodgeschoten.